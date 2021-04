Belen Rodriguez ha scelto le sneaker perfette per la Primavera 2021 (Di domenica 18 aprile 2021) Anche Belen Rodriguez ha scelto la moda sostenibile. Per la Primavera 2021, la showgirl argentina ha puntato tutto su un paio di comodissime (e nuovissime) sneaker che portano il nome di Adidas. La nuova proposta del brand sportivo si chiama Stan Smith Forever ed è una nuova iniziativa che strizza l’occhio alla sostenibilità. Belen ha scelto le nuove Adidas non soltanto per se stessa, ma per tutta la famiglia. Nello scatto condiviso su Instagram, la showgirl infatti ha mostrato quattro paia di sneaker: uno per sé, uno per il compagno Antonino Spinalbese, uno per il piccolo Santiago e uno microscopico destinato alla bimba ancora dentro la sua pancia, Luna Marie. Un quadro di famiglia alternativo, quello proposto da ... Leggi su velvetmag (Di domenica 18 aprile 2021) Anchehala moda sostenibile. Per la, la showgirl argentina ha puntato tutto su un paio di comodissime (e nuovissime)che portano il nome di Adidas. La nuova proposta del brand sportivo si chiama Stan Smith Forever ed è una nuova iniziativa che strizza l’occhio alla sostenibilità.hale nuove Adidas non soltanto per se stessa, ma per tutta la famiglia. Nello scatto condiviso su Instagram, la showgirl infatti ha mostrato quattro paia di: uno per sé, uno per il compagno Antonino Spinalbese, uno per il piccolo Santiago e uno microscopico destinato alla bimba ancora dentro la sua pancia, Luna Marie. Un quadro di famiglia alternativo, quello proposto da ...

