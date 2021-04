Bari-Palermo | Perrotta | “Bravi a riprenderla | il rigore ci ha tolto certezze De Laurentiis…”

(Di domenica 18 aprile 2021) Solo un pari per ilcontro il.A margine del match terminato con il risultato di 2-2 contro il, il numero 3 del, Marco, autore del gol del definito pareggio del San Nicola è intervenuto ai microfoni di Radio, per analizzare la sfida contro la compagine rosanero di Giacomo Filippi. Di seguito le dichiarazioni del difensore della compagine di Massimo Carrera."Comunque prendere gol non è mai bello, la maggior parte delle volte è sempre evitabile. Dobbiamo lavorare per rimediare agli errori fatti finora, perché ci aspetta un mini-torneo importante tra poche giornate. Dobbiamo essere forti mentalmente: più che errori tecnici sono di attenzione e di concentrazione, si può migliorare. Avevamo approcciato bene la partita, poi con il...

Ultime Notizie dalla rete : Bari Palermo

2 - 2(3 - 5 - 2): Frattali 5; Sabbione 5, Di Cesare 5.5, Perrotta 6.5; Ciofani 5.5 (1 st Semenzato 5.5), Maita 5.5, De Risio 5, Marras 5.5, Rolando 5.5 (13 st Mercurio 6.5); ...Dopo il pareggio allo stadio San Nicola fra, il tecnico dei Galletti Massimo Carrera ha commentato la gara ai microfoni di RadioBari. 'È un pareggio che dobbiamo guardare come un bicchiere mezzo pieno, perdevamo 2 - 0 e abbiamo ...