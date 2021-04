Arte | risolto il mistero del busto di Flora di Berlino | non è di Leonardo Adnkronos 3

(Di domenica 18 aprile 2021) () - Il caso divenne ovviamente imbarazzante e il Bode Museum decise di indagare. Wilhelm Bode rimase, tuttavia, convinto fino alla sua morte dell'autenticità dell'opera, mentre per cento anni gli specialisti si sono divisi e interrogati: da una palcuni ritenevano che l'opera fosse una creazione dell'Ottocento, dall'altra altri la datavano effettivamente al Rinascimento ma preferendo attribuire ila un contemporaneo dio alla sua bottega. Ilsi chiude oggi, nel 2021, anche se l'attribuzione netta ada Vinci non ha avuto molti sostenitori.

