(Di domenica 18 aprile 2021)ha nuovamente commentato20 prendendo in esempio una esibizione (mancata) di Martina Miliddi e bacchettandoDeche ha parlato di coreografia impossibile da modificare dopo aver visto la perfetta dimostrazione di Elena D’Amario sulle note del Charleston che l’allieva avrebbe dovuto presentare sfidandosi contro Serena.20,”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

La Celentano, che la scorsa settimana ha ricevuto l'appoggio anche diSmith, per mostrare l'incapacità, secondo lei, della povera Martina ha lanciato un guanto di sfida con una premessa letta ...... stasera è di nuovo scesa in campo per difendere il mondo del latino, ma potrebbe aver frainteso Pubblicato su 18 Aprile 2021Smith è una spettatrice didi Maria De Filippi , dopo ...Prosegue con successo l'appuntamento con il serale di Amici 20 su Canale 5 e tra i giudici maggiormente contestati di questa edizione vi è Stefano De Martino. L'ex ballerino professionista dello show, ...Amici 20, Carolyn Smith “corregge” Stefano De Martino: “Non posso stare zitta!”, il nuovo attacco dopo la mancata esibizione di Martina.