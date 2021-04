Adine Gavazzi | Cattedra UNESCO e i Maestri dal Perù per curare con i canti

Leggi su optimagazine

(Di domenica 18 aprile 2021) Mai avrei immaginato che sarebbero entrati all’improvviso nella mia vita: il, i siti energetici, l’Amazzonia, iCuranderos, la magia curativa dei loroe la conoscenza delle piante che da millenni sono nella memoria degli indios, come compagne per migliorare la loro vita. Tutto è nato per caso. Stavo parlando e interagendo in una “stanza” di Clubhouse quando, con una voce “sbiascicata”, un ragazzo ha detto che ce l’aveva con me perché parlavo male della trap. Così ho sottolineato che la musica ha il compito di far stare bene le persone e non indurre violenza e contrapposizione. A quel punto è intervenuta una voce femminile con un italiano da straniera che ha detto che infatti iCuranderos delcurano cantando, persone e piante. Ho guardato il suo profilo e ho letto che ...