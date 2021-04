Vittoria in rimonta per la Sampdoria | 3-1 al Verona

(Di sabato 17 aprile 2021) GENOVA (ITALPRESS) – Laribalta il risultato e vince per 3-1 contro l'Hellasnella 31esima giornata di Serie A. I veronesi dominano il primo tempo, grazie al vantaggio di Lazovic dopo 13 minuti. I cambi di Ranieri durante l'intervallo cambiano però la partita. Le reti di Jankto, Gabbiadini su calcio di rigore e di Thorsby capovolgono completamente la situazione nel secondo tempo. L'Hellas ha voglia di rivalsa, dopo la sconfitta contro la Lazio all'ultimo respiro. Parte meglio della squadra di Ranieri (in avvio subito un'occasione per Faraoni) e molto presto trova anche il gol che sblocca la partita. Ci pensa al 13? Lazovic, con una punizione perfetta a insaccare con il destro a giro lo 0-1. Il primo tempo è molto vivace, lacerca subito la reazione alla svantaggio. Verre va vicinissimo al pareggio, gli dice di ...

L'Inter Women vince in rimonta sul campo del Pink Bari e sale a quota 21 punti in classifica. Flavia Simonetti, autrice del gol del momentaneo 1-1, ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Sono molto emo ...