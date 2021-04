Trentalange sugli arbitri in tv | “Ho fiducia | ma non rinfacciando Inter-Juve di tre anni fa a Orsato”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 aprile 2021) Alfredo, nuovo presidente dell’Aia,vistato dal quotidiano Avvenire, ha parlato del suo trascorso arbitrale, ma soprattutto del progetto di mandare gliin televisione ed avere rapporti diretti con i media, nonostante i primi passi abbiano lasciato un po’ d’amaro in bocca: “Nella prima domenica abbiamo mandato in studio Danielea ’90° Minuto’, ma se i ‘leoni da tastiera’ si accaniscono su episodi di una partita che aveva diretto treprimi, come gli hanno “rinfacciato”, allora ha poco senso la nostra presenza in tv… Ma ho, siamo solo all’inizio di un nuovo corso”. Il numero uno degliitaliani ha inoltre scongiurato il rischio di annullamento dell’occhio umano da parte della tecnologia: “Questo non accadrà. C’è bisogno ...