Traffico Roma del 17-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 aprile 2021) Luceverdementre mandati dalla redazione Buongiornonel complesso scorrevole sulle strade della capitale sulla diramazionenord dobbiamo chiude per incidente a Castelnuovo di Porto S e bagni in direzionesul Raccordo Anulare bravi Code in carreggiata esterna all’uscita Prenestina Tor Bella Monaca sulla Cassia restano rallentamenti tra la Storta la Giustiniana Tomba di Nerone la polizia locale Ci sentiamo ancora qualche problema in via Montecassino all’altezza di viale Ionio e dove si è verificato un incidente in direzione di Piazza Talenti ci sono poi difficoltà in via di Salone per l’incidente avvenuto all’altezza della rotatoria della Collatina inevitabili le ripercussioni e quindi le code un altro incidente registrato nell’estrema periferia Sud all’intersezione tra via di Trigoria via Andrea ...