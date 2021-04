Tour of the Alps 2021 in tv: programma, streaming, dove vederlo (Di domenica 18 aprile 2021) Il Tour of the Alps, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, sta per tornare. La gara che si snoda tra Trentino-Alto Adige e Austria si svolgerà da lunedì 19 aprile a Venerdì 23 aprile. L’ex Giro delle Trentino, come al solito, prevede un tracciato pieno zeppo di salite, perfetto per chi vuole rifinire la condizione in vista del Giro d’Italia. Al via, inoltre, sono attesi tanti nomi di rango, come il britannico Simon Yates, il colombiano Nairo Quintana, il campione uscente Pavel Sivakov e il secondo classificato della Corsa Rosa del 2020 Jai Hindley. Non saranno della partita, invece, al contrario di quanto inizialmente annunciato, Egan Bernal e Vincenzo Nibali. Il primo, ancora tormentato dai problemi alla schiena, preferisce rimanere a riposo sino all’inizio del Giro. Il secondo, invece, si è infortunato al polso e, al momento, non è nemmeno ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Ilof the, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, sta per tornare. La gara che si snoda tra Trentino-Alto Adige e Austria si svolgerà da lunedì 19 aprile a Venerdì 23 aprile. L’ex Giro delle Trentino, come al solito, prevede un tracciato pieno zeppo di salite, perfetto per chi vuole rifinire la condizione in vista del Giro d’Italia. Al via, inoltre, sono attesi tanti nomi di rango, come il britannico Simon Yates, il colombiano Nairo Quintana, il campione uscente Pavel Sivakov e il secondo classificato della Corsa Rosa del 2020 Jai Hindley. Non saranno della partita, invece, al contrario di quanto inizialmente annunciato, Egan Bernal e Vincenzo Nibali. Il primo, ancora tormentato dai problemi alla schiena, preferisce rimanere a riposo sino all’inizio del Giro. Il secondo, invece, si è infortunato al polso e, al momento, non è nemmeno ...

La legge. Passa dall'odio verso le donne la difesa della legge anti - odio? Per contro nei nostri licei sono in corso grand tour di propaganda alla gravidanza per altri. Già ... Intanto il governo inglese visti i sondaggi di "The Times" (94% contro questa "identità di genere") ...

Ciclismo, Tour of The Alps: la UAE punta su Marcato e Dombrowski Due colombiani, due italiani, uno statunitense e un bielorusso: è lo schieramento al via della UAE Emirates nel prossimo Tour of The Alps di ciclismo, che scatterà lunedì da Bressanone (Bolzano) e si concluderà il 23 aprile, dopo cinque tappe ricche di salite. Marco Marcato e Joe Dombrowski saranno i riferimenti per ...

Ciclismo, Tour of The Alps: la UAE punta su Marcato e Dombrowski ANSA Nuova Europa Kaymer raggiunge Canizares in vetta Ad Atzenbrugg, vicino Vienna, Martin Kaymer nel "moving day" dell'Austrian Golf Open con un parziale di 69 (-3) su un totale di 207 (-9) colpi ha raggiunto in vetta alla classifica Alejandro Canizarez ...

Tour of the Alps 2021: tutti gli italiani in gara. Fabbro e Pozzovivo i portabandiera Dopo un anno di stop forzato, torna il Tour of the Alps. L'ex Giro del Trentino, da anni un buon termometro per le ambizioni dei corridori di classifica per i grandi giri, partirà lunedì da Bressanone ...

