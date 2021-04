Stefania Orlando svela il backstage di “Babilonia” (Di sabato 17 aprile 2021) In questi giorni Stefania Orlando sta girando il video del suo singolo Babilonia e proprio ieri ha svelato dal suo account Instagram alcuni dettagli del set e del backstage. Il video della canzone dell’ex gieffina uscirà nei prossimi giorni. Babilonia è il titolo del singolo di Stefania Orlando. Era stato lanciato quando la showgirl era ancora nella casa del Grande Fratello Vip 5, e in questi giorni l’ex Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 17 aprile 2021) In questi giornista girando il video del suo singoloe proprio ieri hato dal suo account Instagram alcuni dettagli del set e del. Il video della canzone dell’ex gieffina uscirà nei prossimi giorni.è il titolo del singolo di. Era stato lanciato quando la showgirl era ancora nella casa del Grande Fratello Vip 5, e in questi giorni l’ex Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IlContiAndrea : Domenica ad #AvantiUnAltro “Vizi vs Nuove Frontiere”. Come caposquadra Stefania Orlando e il duo comico de I Sanson… - MediasetPlay : Tocchiamo una polemica e serviamo un caffeuccio approfittando della presenza di Stefania Orlando... Twittate con… - Costanzo : Complici nella vita, ma anche sul palco: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando cantano al #MaurizioCostanzoShow??… - Eveline49794363 : RT @isorrisidiem: C’è un po’ di Stefania Orlando in questa regina. #Babilonia - paolamainardii1 : RT @Meteora_xoxo: #tzvip vi prego ditemi che i protagonisti sono Stefania Orlando e Tommaso Zorzi ?? -