Previsioni Meteo della Sera di Sabato 17 Aprile 2021

(Di sabato 17 aprile 2021) Ecco ledel 17a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 17? Inta più coperto al nord-est, qualche apertura tra Piemonte e Liguria. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo

Ledi domenica 18 aprile annunciano che domani avremo una giornata grigia e piovosa in molte regioni d'Italia. A favorire il peggioramento delle già incerte condizioni atmosferiche di ...Temperatura da 9°C a 20°C Vento: in media da Nord/Nord - Ovest 10 Km/h , raffiche massime 20 Km/haggiornate 24/24 per ROMA " Diretta24/24 ore per ROMA "La primavera stenta ad arrivare e nelle prossime ore è previsto ancora maltempo . In Sicilia, la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di allerta meteo ...Domenica 18 aprile ombrello a portata di mano su gran parte dell'Italia. Primi segnali di risveglio della primavera a partire da metà della nuova settimana ...