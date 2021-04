“Poliziotti, noi fan e sostenitori stiamo con voi” (Di sabato 17 aprile 2021) La scorsa settimana è stato l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, tanti sono stati i messaggi ricevuti da Poliziotti e poliziotte, messaggi del “cosa significasse per loro indossare la divisa della Polizia di Stato”. Fare il poliziotto non è solo vocazione, ma scelta di vita. Sacrificare il proprio tempo, la propria forza, la propria energia, le proprie famiglie e a volte anche la stessa vita per aiutare chi ha bisogno. Sarebbe bello far comprendere tutto ciò ai giovani, i giovani che sono il nostro futuro. E questa settimana pubblichiamo alcuni dei tanti messaggi ricevuti da sostenitori e fan, sempre dalla parte delle divise. Grazie per #essercisempre #viciniallagente Onore, rispetto e grazie per il vostro impegno quotidiano sulle strade italiane; Onore a voi e che Dio vi protegga sempre; Il mio augurio per voi e che lo Stato ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 17 aprile 2021) La scorsa settimana è stato l’anniversario della fondazione della Polizia di Stato, tanti sono stati i messaggi ricevuti dae poliziotte, messaggi del “cosa significasse per loro indossare la divisa della Polizia di Stato”. Fare il poliziotto non è solo vocazione, ma scelta di vita. Sacrificare il proprio tempo, la propria forza, la propria energia, le proprie famiglie e a volte anche la stessa vita per aiutare chi ha bisogno. Sarebbe bello far comprendere tutto ciò ai giovani, i giovani che sono il nostro futuro. E questa settimana pubblichiamo alcuni dei tanti messaggi ricevuti dae fan, sempre dalla parte delle divise. Grazie per #essercisempre #viciniallagente Onore, rispetto e grazie per il vostro impegno quotidiano sulle strade italiane; Onore a voi e che Dio vi protegga sempre; Il mio augurio per voi e che lo Stato ...

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotti noi Rapina a Smalling, "l'antifurto non lo metto. I banditi hanno chiesto come mi chiamassi" "L' antifurto? No, non l'ho messo. Da noi in Inghilterra non lo usiamo, non siamo abituati". Riservato, distaccato, quasi non fosse ...Smalling lo ammette senza troppi fronzoli davanti ai poliziotti ...

Pallanuoto, aperte le iscrizioni al 'Camp 2021' della Rari Nantes Savona ... ma noi ci crediamo e per questo abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza previste dalle ... I poliziotti delle Volanti, hanno denunciato un ventottenne francese, con l'accusa di resistenza a ...

Un assassino tra noi: vent’anni dopo, il mistero dell’ex postina Maria José Licenziata dalle Poste, aveva fissato un colloquio di lavoro come massaggiatrice ad Abano. Il patologo ha accertato che prima di morire ha bevuto un caffè. Cosa che non faceva mai ...

Chicago, il video: il ragazzo di 13 anni ucciso dalla polizia aveva le mani alzate | Il video della bodycam Nelle immagini della bodycam, diffuse dalla polizia su insistenza della sindaca di Chicago Lori Lightfoot, gli ultimi 19 secondi di vita di Adam Toledo. L’agente in congedo per 30 giorni ...

