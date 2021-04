Pioli | ' Milan preoccupato | così farà meglio l' esame'

Advertising

AntoVitiello : #Pioli sull’espulsione di #Ibrahimovic: “Ho parlato con Zlatan, ha discusso con l’arbitro ma non gli ha mancato di… - AntoVitiello : #Pioli su #Tomori: “La nostra volontà è quella di mantenerlo. La volontà mia e dell'area tecnica è chiara sulla sod… - PBPcalcio : #Pioli: “#Tomori? la volonta mia e dell’area tecnica credo sia chiara..e sia quella di confermarlo. Tecnicamente no… - RepMilan : Milan, Pioli: 'Siamo a metà della salita e tutti sotto esame' - AdamSinurat : RT @cmdotcom: Milan, Pioli: 'Donnarumma? La società sa gestire tutto. Scamacca è un giovane molto promettente' -

Ultime Notizie dalla rete : Pioli Milan

Chi si ferma è perduto e ilnon ha alcuna intenzione di mollare a otto tappe dal traguardo.sa bene che molti considerano proprio i rossoneri l'anello debole tra le squadre in lotta per la Champions ma si consola ...Tra polemiche e mercato, con l'ipotesi di addio di Donnarumma, sono tante le distrazioni in un momento cruciale per il ritorno in Champions ma secondoper il"le distrazioni non ci sono". ...GENOVA - Il pensiero dei giocatori del Genoa è tutto sul Milan oppure il pensiero va già ai prossimi impegni in casa con Benevento e Spezia, scontri diretti per la salvezza? I m tecnico Davide Ballard ...I rossoneri ospitano il Genoa per tornare alla vittoria casalinga dopo tre mesi. Il tecnico emiliano sprona il gruppo: Donnarumma? Il nostro futuro è adesso, all'esterno l'argomento risulta noioso.