Pd | Marcucci | ' bene Letta su priorità imprese e lavoro'

Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Il segretario Letta mi ha convinto nel passaggio su priorità per imprese e lavoro. Il nuovo decreto sostegni aiuti chi è stato penalizzato dalla crisi, ed in primo luogo imprese e turismo. Il sistema economico va protetto. Facciamo presto". Lo dice il senatore del Pd Andrea Marcucci a proposito dei lavori dell'assemblea dem.

