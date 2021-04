**Pd: Letta, 'semestre Agorà dedicato a chi ci guarda da fuori, no per problemi interni'** (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo 70 giorni da oggi al 1 luglio e coinvolgeremo tutte le istanze del partito - direzione, direzioni regionali, ancora i circoli- per discutere delle Agorà" che dureranno sei mesi che saranno caratterizzate per coinvolgere iscritti e non. "Deve essere un processo interno ed esterno". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea nazionale. "Faccio un appello a tutti quelli che ci guardano da fuori o sulla porta e a tutti quelli che hanno un impegno culturale e civico: questo semestre è per voi. Non è per guardarci l'ombelico o per risolvere i nostri problemi interni, quelli li risolveremo solo se guarderemo fuori". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo 70 giorni da oggi al 1 luglio e coinvolgeremo tutte le istanze del partito - direzione, direzioni regionali, ancora i circoli- per discutere delle" che dureranno sei mesi che saranno caratterizzate per coinvolgere iscritti e non. "Deve essere un processo interno ed esterno". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, all'assemblea nazionale. "Faccio un appello a tutti quelli che cino dao sulla porta e a tutti quelli che hanno un impegno culturale e civico: questoè per voi. Non è perrci l'ombelico o per risolvere i nostri, quelli li risolveremo solo se guarderemo".

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta Sondaggi: Lega, Salvini che botta. Fdi, Giorgia Meloni vola. Pd - M5S.. I NUMERI Sondaggi, Lega di Matteo Salvini giù. Pd di Enrico Letta, lieve crescita La Lega di Matteo Salvini perde mezzo punto nei sondaggi e scende al 22,4%. Il Pd di Enrico Letta ne approfitta ma non troppo: cresce dello 0,1%, sale al 18,8% ora ...

Pd: Letta, 'partita nuova avventura in linea con percorso Zingaretti' "E' partita una nuova avventura, in linea con il percorso di Nicola Zingaretti, al quale rivolgo anche oggi un saluto affettuoso". Lo ha detto Enrico Letta aprendo l'Assemblea del Pd.

Zaki, Letta: "Il governo dia seguito alla richiesta della cittadinanza" Sul tema della cittadinanza italiana a Patrick Zaki "il Parlamento ha dato un gesto importante con l'unanimità. Ora chiediamo al governo di dare seguito a questa decisione". Lo ha dichiarato il segret ...

Covid: Letta, 'riaprire in sicurezza con attenzione a attività economiche, scuola, cultura' Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Riaperture in sicurezza con grande attenzione da dare alle attività economiche, scuola e della mondo cultura". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del Pd parlando della ...

