Paura a Guidonia | incendio devasta un magazzino nella notte FOTO

(Di sabato 17 aprile 2021). Intorno a mezzai Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Lago dei Tartari al civico 58 dove era scoppiato unall’interno di un capannone. Per fronteggiare il rogo, di vaste proporzioni, è stato necessario l’impiego di diverse squadre operative. La struttura, di circa 300 metri quadri, era in disuso ed è andata completamente distrutta dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta coinvolta. su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Paura Guidonia

