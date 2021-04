Paolo Bonolis | dall’esordio ad Avanti un Altro | “Carriera nata per caso”

(Di sabato 17 aprile 2021) Il conduttoresi è raccontato a cuore aperto in un’intervista ed ha parlato di come il suo successo sia stato unfortuito. E’ tra i conduttori più… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Paolo Bonolis la confessione: “Così è cominciata la mia carriera” - #Paolo #Bonolis #confessione: #“Così - goldenitzan : 'il mio nome è stilton, paolo bonolis' - zazoomblog : Paolo Bonolis la confessione: “Così è cominciata la mia carriera” - #Paolo #Bonolis #confessione: #“Così - SecolodItalia1 : Paolo Bonolis: «Erdogan lo avrei mandato al diavolo. Il politicamente corretto è una barbarie»… - RiccardoMarra : Stamattina mi sono alzato con questo dubbio atroce: qual è stato il contatto più improbabile tra rock internazional… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Bonolis

, reduce dal successo ottenuto con la prima puntata di 'Avanti un altro - Pure di Sera', si racconta in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera. Prima d'innamorarsi della ...si racconta in un'intervista al 'Corriere della Sera', in cui rivela che se non avesse fatto il conduttore avrebbe tentato la carriera diplomatica. 'Studiavo per fare la carriera ...Paolo Bonolis si racconta al Corriere della Sera parlando della carriera diplomatica che avrebbe potuto intraprendere se la ...Felicissima sera è un programma come ci si aspettava, in pieno stile Pio e Amedeo. Sicuramente una grande mano in questo debutto l’ha data Maria de Filippi, protagonista di un momento comico nello sti ...