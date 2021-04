Musica, costituito comitato per 100 anni morte Enrico Caruso (Di sabato 17 aprile 2021) Il ministro della Cultura Dario Franceschini, con decreto del 15 aprile, ha costituito il comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso. Lo rende noto lo ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021) Il ministro della Cultura Dario Franceschini, con decreto del 15 aprile, hailnazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di. Lo rende noto lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Musica costituito Musica, costituito comitato per 100 anni morte Enrico Caruso Il ministro della Cultura Dario Franceschini, con decreto del 15 aprile, ha costituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso. Lo rende noto lo stesso comitato, che ha il compito di programmare, promuovere e curare le ...

Musica: Enrico Caruso, Comitato nazionale per celebrazione 100 anni dalla scomparsa Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, con decreto firmato il 15 aprile, ha costituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della scomparsa di Enrico Caruso. ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI IN RICORDO Il Comitato ha "il compito di programmare, promuovere e ...

