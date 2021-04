Mourinho risponde a Pogba: “Non mi interessa affatto ciò che dice di me” (Di sabato 17 aprile 2021) Paul Pogba ha recentemente e velatamente criticato José Mourinho, ai microfoni dei media inglesi, pungendo l’allenatore sulla sua gestione dello spogliatoio e dunque sul rapporto con i calciatori. Il centrocampista francese ha dichiarato di preferire Ole Gunnar Solskjaer, più solidale nelle relazioni interpersonali. Mourinho ha raccolto la palla al balzo, cercando di rispedirla repentinamente al mittente, come riportato da Goal. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore di Inter, Real Madrid e Manchester United, attuale guida tecnica del Tottenham: “Vorrei poterlo dire, non mi interessa nulla di quello che ha detto. Mi interessa meno di niente ciò che dice sul mio conto. Anzi, non mi interessa affatto“. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Paulha recentemente e velatamente criticato José, ai microfoni dei media inglesi, pungendo l’allenatore sulla sua gestione dello spogliatoio e dunque sul rapporto con i calciatori. Il centrocampista francese ha dichiarato di preferire Ole Gunnar Solskjaer, più solidale nelle relazioni interpersonali.ha raccolto la palla al balzo, cercando di rispedirla repentinamente al mittente, come riportato da Goal. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore di Inter, Real Madrid e Manchester United, attuale guida tecnica del Tottenham: “Vorrei poterlo dire, non minulla di quello che ha detto. Mimeno di niente ciò chesul mio conto. Anzi, non mi“. SportFace.

