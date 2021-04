MotoGp | Qualifiche velocissime | Quartararo in pole ma Bagnaia fa un giro capolavoro

(Di sabato 17 aprile 2021) Sabato di qualifica in Portogallo, sul circuito di Portimao si sfidano gli assi della, dopo una Q1 molto veloce dove hanno la meglio uno strepitoso Marc Marquez e un ottimo Mir, in Q2 la sfida si fa incandescente. I tempi scendono velocemente intorno al record della pista, da notare le splendide prestazioni del rookie Luca Marini e del neo entrato Marc Marquez, in generale comunque tutti sono protagonisti di prestazioni eccellenti.però fa la differenza e con un ottimo crono scende a 1:38.8,molto vicina. A rompere le uova nel paniere però irrompe un incredibile Peccoche sigla un riferimento stratosferico: 1:38.494 nuovo record della pista. Sfgortunatamente ilrecord è fatto durante l’esposizione della bandiera gialla a seguito dellla caduta di un pilota KTM e ...

Primo degli italiani Franco Morbidelli , quinto dopo le problematiche prove del venerdì , davanti a un sorprendente Marquez, passato per le pre. Il fenomeno spagnolo non si è risparmiato ...Che delusione per Francesco Bagnaia . Il pilota torinese aveva conquistato la pole position nelledel Gp del Portogallo , ma poi il suo tempo è stato cancellato e dovrà accontentarsi di partire dall'undicesima casella. A sorridere è Fabio Quartararo che partirà davanti a tutti in sella ...Se così fosse, salterebbe soltanto il GP di Spagna (oltre alla gara di Portimao, per cui è già stato dichiarato "unfit") (Sky Sport) Allora mettiamoci comodi: la diretta MotoGp delle qualifiche e ...Il francese della Yamaha, Fabio Quartararo, conquista la pole a Portimao dopo la revisione della Commissione Gara al crono fatto segnare da Bagnaia ...