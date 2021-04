Libano in emergenza permanente (non solo per Covid): lira crollata del 90% e riserve di dollari in esaurimento (Di sabato 17 aprile 2021) In circostanze normali, l’aver ormai toccato i 50mila contagi da Covid-19 dall’inizio della pandemia renderebbe il Coronavirus la principale emergenza, sulla quale concentrare tutti gli sforzi nazionali. Quattrocentonovantaseimila casi, per una popolazione di circa 5 milioni, significa che oggi, in Libano, una persona su dieci ha contratto il virus: uno dei dati peggiori della regione. Eppure, di Sars-Cov-2 si parla relativamente poco nel Paese dei cedri, perché negli ultimi due anni il senso di urgenza, la disperazione e le frustrazioni della popolazione si accavallano altrove: tra il crollo della valuta locale, un debito pubblico tra i più alti al mondo, l’evaporazione della classe media e la povertà assoluta, pericolosamente vicina al 50%, alle quali si è sommata la devastazione materiale ed emotiva dello scorso 4 agosto, quando al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) In circostanze normali, l’aver ormai toccato i 50mila contagi da-19 dall’inizio della pandemia renderebbe il Coronavirus la principale, sulla quale concentrare tutti gli sforzi nazionali. Quattrocentonovantaseimila casi, per una popolazione di circa 5 milioni, significa che oggi, in, una persona su dieci ha contratto il virus: uno dei dati peggiori della regione. Eppure, di Sars-Cov-2 si parla relativamente poco nel Paese dei cedri, perché negli ultimi due anni il senso di urgenza, la disperazione e le frustrazioni della popolazione si accavallano altrove: tra il crollo della valuta locale, un debito pubblico tra i più alti al mondo, l’evaporazione della classe media e la povertà assoluta, pericolosamente vicina al 50%, alle quali si è sommata la devastazione materiale ed emotiva dello scorso 4 agosto, quando al ...

