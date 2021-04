La nuova truffa dei rimborsi fasulli e il conto viene prosciugato: è allarme (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva la nuova frontiera della truffa, ovvero, dei rimborsi fasulli. I criminali informaci sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per fregare la gente e l’ultimo predisposto è davvero geniale quanto diabolico. truffa dei rimborsi: ecco in cosa consiste (Foto Padovaoggi)Stando a quanto emerge in rete, ad essere colpiti sono i clienti della Tim, noto operatore mobile italiano, e nel contempo, anche la stessa azienda nostrana. In cosa consiste? In poche parole, a milioni di italiani, anche coloro che non sono clienti della stessa ex Telecom, è giunta un’email che informa circa un errore increscioso: viene infatti comunicato il fatto che l’ultima bolletta telefonica risulta essere stata pagata per ben due volte. Già questo dovrebbe essere un campanello ... Leggi su computermagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Arriva lafrontiera della, ovvero, dei. I criminali informaci sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per fregare la gente e l’ultimo predisposto è davvero geniale quanto diabolico.dei: ecco in cosa consiste (Foto Padovaoggi)Stando a quanto emerge in rete, ad essere colpiti sono i clienti della Tim, noto operatore mobile italiano, e nel contempo, anche la stessa azienda nostrana. In cosa consiste? In poche parole, a milioni di italiani, anche coloro che non sono clienti della stessa ex Telecom, è giunta un’email che informa circa un errore increscioso:infatti comunicato il fatto che l’ultima bolletta telefonica risulta essere stata pagata per ben due volte. Già questo dovrebbe essere un campanello ...

infoitscienza : 'Paga per sbloccare il pacco': attenzione alla nuova truffa via sms - giorgiofasoli60 : «Il tuo pacco sta arrivando, traccia la spedizione». La nuova #truffa che viaggia attraverso #sms.Cosa fare in ques… - Massim0T : RT @liliaragnar: #Draghi:' Questo è un governo di unità Nazionale' BALLE?? E' un governo di 'Distruzione Nazionale' ORDINI del Deep State,d… - mazzolenigiova1 : RT @liliaragnar: #Draghi:' Questo è un governo di unità Nazionale' BALLE?? E' un governo di 'Distruzione Nazionale' ORDINI del Deep State,d… - liliaragnar : #Draghi:' Questo è un governo di unità Nazionale' BALLE?? E' un governo di 'Distruzione Nazionale' ORDINI del Deep… -