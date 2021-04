Incredibile a Cagliari: Pereiro al 91? e Cerri al 94?. Il Parma vinceva 3-2 (Di sabato 17 aprile 2021) Clamoroso alla Sardegna Arena. Il Cagliari in 3 minuti rimonta in maniera Incredibile sul Parma, vincendo la partita 4-3, dopo essere stato sotto per tutto il match. Successo clamoroso per gli uomini di Semlici che riaprono i giochi per la salvezza. Nel primo tempo, Parma in vantaggio con la rete di Pezzella al 5?, alla quale ha fatto seguito il raddoppio di Kucka al 31?. Nel finale di tempo Pavoletti riaccende le speranze dei sardi segnando la rete dell’1-2 con un colpo di testa. Nella ripresa, Semplici prova a giocarsi delle carte, provando a modificare l’assetto, ma nel momento migliore del Cagliari, il giovane talento Man, con un sinistro da fuori, porta il Parma sul 3-1. Sembra finita. Ma la reazione dei sardi arriva e vede la rete del 2-3 di Marin al 66?. All’88’ entra ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Clamoroso alla Sardegna Arena. Ilin 3 minuti rimonta in manierasul, vincendo la partita 4-3, dopo essere stato sotto per tutto il match. Successo clamoroso per gli uomini di Semlici che riaprono i giochi per la salvezza. Nel primo tempo,in vantaggio con la rete di Pezzella al 5?, alla quale ha fatto seguito il raddoppio di Kucka al 31?. Nel finale di tempo Pavoletti riaccende le speranze dei sardi segnando la rete dell’1-2 con un colpo di testa. Nella ripresa, Semplici prova a giocarsi delle carte, provando a modificare l’assetto, ma nel momento migliore del, il giovane talento Man, con un sinistro da fuori, porta ilsul 3-1. Sembra finita. Ma la reazione dei sardi arriva e vede la rete del 2-3 di Marin al 66?. All’88’ entra ...

