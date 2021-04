Incidente stradale, muore motociclista di 48 anni (Di sabato 17 aprile 2021) Cascina (Pisa), 17 aprile 2021 - Un motociclista di Cascina (Pisa) è morto nel pomeriggio in seguito a un Incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Pisa al litorale. La vittima, 48 anni, ... Leggi su lanazione (Di sabato 17 aprile 2021) Cascina (Pisa), 17 aprile 2021 - Undi Cascina (Pisa) è morto nel pomeriggio in seguito a unavvenuto sulla strada che collega Pisa al litorale. La vittima, 48, ...

Advertising

AdriJuve64 : RT @SkyTG24: Napoli, morto in ospedale poliziotto coinvolto in incidente stradale - SkyTG24 : Napoli, morto in ospedale poliziotto coinvolto in incidente stradale - Veronamobile : 17/04/2021 19:51: VIA MAGELLANO FERDINANDO / VIALE COLOMBO CRISTOFORO - Incidente stradale - prestare attenzione - corrierelamezia : Catanzaro, 22enne muore in incidente stradale - qn_lanazione : #Pisa. Incidente stradale, muore motociclista di 48 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Dayane Mello stratosferica, il costume non copre nulla, solo belle cose in mostra Il 3 febbraio, infatti, ricevette la notizia della scomparsa del giovanissimo fratello Lucas a causa di un incidente stradale. Stando ad alcuni rumors, ci sarebbe un ritorno di fiamma tra la modella ...

Incidente stradale, muore motociclista di 48 anni Cascina (Pisa), 17 aprile 2021 - Un motociclista di Cascina (Pisa) è morto nel pomeriggio in seguito a un incidente stradale avvenuto sulla strada che collega Pisa al litorale. La vittima, 48 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha ...

Incidente stradale lungo viale D'Annunzio: muore 48enne PisaToday Incidente a Baia Verde, morto 16enne: era sullo scooter, travolto da un'auto Si chiamava Francesco, aveva appena 16 anni. È deceduto poco fa sul colpo per le ferite riportate a seguito dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto. Francesco era in sella a uno scooter nella ...

Era in scooter si scontra con un'auto Muore dopo l'impatto ragazzo 16enne Si chiamava Francesco, aveva appena 16 anni. È deceduto poco fa sul colpo per le ferite riportate a seguito ...

Il 3 febbraio, infatti, ricevette la notizia della scomparsa del giovanissimo fratello Lucas a causa di un. Stando ad alcuni rumors, ci sarebbe un ritorno di fiamma tra la modella ...Cascina (Pisa), 17 aprile 2021 - Un motociclista di Cascina (Pisa) è morto nel pomeriggio in seguito a unavvenuto sulla strada che collega Pisa al litorale. La vittima, 48 anni, era in sella alla sua moto quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ha ...Si chiamava Francesco, aveva appena 16 anni. È deceduto poco fa sul colpo per le ferite riportate a seguito dell’incidente stradale in cui è stato coinvolto. Francesco era in sella a uno scooter nella ...Si chiamava Francesco, aveva appena 16 anni. È deceduto poco fa sul colpo per le ferite riportate a seguito ...