In Puglia 1525 casi Covid su quasi 13mila test e undici vittime: nel Barese 566 positivi. Salgono i ricoveri (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 1.525 (su 12.935 test) i casi Covid positivi registrati in Puglia nel bollettino epidemiologico regionale di sabato 17 aprile. Il tasso di positività si attesta intorno all'11,8%, sostanzialmente ... Leggi su baritoday (Di sabato 17 aprile 2021) Sono 1.525 (su 12.935) iregistrati innel bollettino epidemiologico regionale di sabato 17 aprile. Il tasso dità si ata intorno all'11,8%, sostanzialmente ...

Advertising

OsservatorioLor : Oggi 243 nuovi casi nella provincia di Taranto. Un calo rispetto ai giorni scorsi. 1525 in Puglia su 12935 test. - AltamuraLiveIt : #Altamura Coronavirus, in Puglia altri 1.525 casi (su quasi 13mila test): 566 nel Barese - infoitinterno : In Puglia 1525 casi Covid su quasi 13mila test e undici vittime: nel Barese 566 positivi. Salgono i ricoveri - AltamuraLiveIt : Coronavirus, in Puglia altri 1.525 casi (su quasi 13mila test): 566 nel Barese - frated11 : @paoloigna1 Mi unisco alla speranza, visto che in Puglia le cifre non sono incoraggianti, 1525 contagli e 11 decessi. -