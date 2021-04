(Di sabato 17 aprile 2021)suappuntamento con Il, il film diretto nel 1993 da Alan J. Pakula, con. È Ilil film che farà compagnia,sualle 21:00, a tutti quegli spettatori che vorranno trascorrere il sabato sera nel segno del giallo. Diretto da Alan J. Pakula nel 1993, ilè tratto dall'omonimo romanzo di John Grisham. Darby Shaw (), che si sta per laureare in giurisprudenza, si mette a studiare un caso: la morte, avvenuta la stessa notte, di due giudici della Corte suprema e formula un'ipotesi inquietante. Il suo docente, nonché amante, con cui si ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Il rapporto Pelican: stasera su Iris il thriller con Julia Roberts e Denzel Washington… - Raindog2704 : @luisaMononoke Beh, su Iris alle 21 danno Il Rapporto Pelican, gran classico. - IvanAdvance : Il rapporto Pelican - Stasera_in_TV : IRIS: (21:00) Il rapporto Pelican (Film) #StaseraInTV 17/04/2021 #PrimaSerata #ilrapportopelican @social_mediaset #IRIS - LuciaMosca1 : (Il film d'autore stasera in TV: 'Il rapporto Pelican' sabato 17 aprile 2021) Segui su: La Notizia -… -

Ultime Notizie dalla rete : rapporto Pelican

Ilil film che farà compagnia, stasera su Iris alle 21:00, a tutti quegli spettatori che vorranno trascorrere il sabato sera nel segno del giallo. Diretto da Alan J. Pakula nel 1993, il ...... Il Socio, The Wife - Vivere nell'ombra, Rex - Un Cucciolo a Palazzo, Matrix Revolutions, Cose nostre - Malavita, Don Camillo e l'onorevole Peppone, Il, Neverland - Un sogno per la ...Stasera su Iris appuntamento con Il rapporto Pelican, il film diretto nel 1993 da Alan J. Pakula, con Julia Roberts e Denzel Washington. È Il rapporto Pelican il film che farà compagnia, stasera su Ir ...I programmi di stasera in tv sabato 17 aprile. Le anticipazioni sul documentario di Corrado Augias Città segrete: si va a Napoli ...