Il messaggio di Smalling dopo la rapina | “Grazie per il supporto Stiamo bene anche se ancora scossi”

(Di sabato 17 aprile 2021) Chrisha voluto ringraziare tutti, tifosi e non, per i tanti messaggi d’affetto arrivatila notizia dell’irruzione di alcuni ladri nella sua abitazione. Questo ilcondiviso sui propri social dal difensore della Roma: “Vorrei ringraziare tutti per i vostri auguri e il! La mia famiglia, sebmolto scossa, è fortunatamente illesa! Spero che queste persone possano trovare un modo più significativo per vivere le loro vite senza causare un tale danno e una tale angoscia agli altri”. Foto: twitter roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

