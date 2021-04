Il calendario delle riaperture dal 26 aprile

(Di sabato 17 aprile 2021) Come funzionano leprogressive a partire dal 26secondo ildelineato dal governo? Ecco cosa riapre e quando Il governo ha delineato una road map di progressivea partire dal 26quando sarà anticipato il ripristinozone gialle, deciso oggi dalla cabina di regia. Saranno consentiti gli spostamenti tra regioni gialle e si introduce la novità del pass per gli spostamenti tra regioni di diverso colore. Il pass attesterà la sussistenza di unaseguenti condizioni: avvenuta vaccinazione, esecuzione di un test covid negativo in un arco temporale da definire, avvenuta guarigione dal Covid. Chi ottiene il pass ha la possibilità di: spostarsi liberamente nel territorio nazionale e di accedere a determinati eventi ...

Le scuole di ogni ordine e grado invece riaprono completamente in presenza nelle zone gialla e arancione, in rosso invece ci sono modalità in parte in presenza in parte a distanza Ristoranti e bar dal ...Gli esperti avevano prospettato tre scenari, il premier si è preso un rischio sulle lezioni in presenza Negli incontri riservati di questi ultimi giorni gli sono stati prospettati tre scenari. Il prim ...