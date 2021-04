I funerali del Principe Filippo in diretta (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo otto giorni di lutto, si svolgono oggi i funerali del Principe Filippo, il marito della regina Elisabetta, morto il 9 aprile all'età di 99 anni. Alle esequie, che si tengono alla St. Georges ... Leggi su leggo (Di sabato 17 aprile 2021) Dopo otto giorni di lutto, si svolgono oggi idel, il marito della regina Elisabetta, morto il 9 aprile all'età di 99 anni. Alle esequie, che si tengono alla St. Georges ...

Advertising

QuiMediaset_it : Su #Canale5 in diretta dalle 15.30 speciale #TG5 seguirà i funerali del #PrincipeFilippo di Edimburgo e, in seconda… - SkyTG24 : Seguiamo in diretta i funerali del principe #Filippo - MediasetTgcom24 : Il feretro posizionato sulla Land Rover: al via il corteo funebre #filippo - MediasetTgcom24 : Minuto di silenzio in tutto il Regno Unito: iniziano le esequie #filippo - lucianoghelfi : RT @ilpost: Le foto dei funerali del principe Filippo, man mano che arrivano -