I - Cockpit | lo sguardo del Leone sulla strada | tutti i vantaggi del posto guida più originale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cockpit sguardo

Il Messaggero

Con la new 308 che verrà lanciata dopo l'estate, l'i -tocca la sua massima espressione, alzando e allargando il display centrale ora dotato di i - Connect Advanced, un sistema di ......volante Sulla Audi Q4 e - tron l'abitacolo è ad alta tecnologia con i consueti Virtuale ... Una è statica e si colloca virtualmente a circa tre metri dallodi chi è al volante, l'altra è ...Un salotto. Con tanto di “ponte di comando”. È stato così, per oltre un secolo, l’abitacolo delle automobili. Certo, con il passare del tempo ed il progresso, il ...È la versione più sportiva di Nuova Hyundai Tucson. Si chiama N Line e si caratterizza per il design dinamico e rifinito con dettagli esclusivi, ma anche per le varie motorizzazioni ibride già present ...