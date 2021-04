Highlights e gol Sassuolo-Fiorentina 3-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilcon glie i gol di3-1, match valido per la trentunesima giornata di. Primo tempo favorevole ai viola che trovano il vantaggio con Bonaventura, nella ripresa c’è la super rimonta dei neroverdi. Berardi segna una super doppietta su rigore e fa 101, poi il gol di Maxime Lopez che la chiude. In alto le immagini salienti della sfida. SportFace.

... la palla sfila a lato 35 Sassuolo prova a reagire, si sposta il baricentro in avanti 30della ... Questi glidel match. Probabili formazioni Sassuolo - Fiorentina SASSUOLO (4 - 2 - 3 - 1):...CROTONE - UDINESE 1 - 2 41' e 74' De Paul (U), 68' rig. Simy (C) CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (82' Riviere); Pereira (46' Rojas), Messias, Petriccione (77' Cigarini), S. ...Ci pensa Aleandro Rosi a far sognare ancora la promozione diretta in B al Perugia . Il grifone segna il gol del vantaggio e confeziona uno ...Calcio: ecco gli highlights e gol di Wolfsburg-Bayern Monaco, valevole per la Bundesliga 2020/2021. Bavaresi trascinati da una doppietta di Musiala, +7 il margine sul Lipsia ...