(Di sabato 17 aprile 2021) Dall’accordo tra Sony ed Exprivia per archiviare i dati dell’Esa a quello tra Thales Alenia e Microsoft per elaborare le immagini, perché l’osservazione della Terra attira investimenti Sembrerà un’esagerazione, ma qualche giorno fa due avvenimenti del tutto slegati fra loro hanno raccontato, come una fotografia istantanea, uno scorcio del nostro futuro. Lo scorso 31 marzo, Sony ed Exprivia, gruppo internazionale specializzato in Itc, hanno vinto una gara pubblica dell’Agenzia spaziale europea (Esa) per fornire il servizio di archiviazione dei dati spaziali provenienti dal programma Copernicus dell’Esa e della Commissione europea. La gara, che prevede un importo iniziale di due milioni di euro per 18 mesi, riguarda il sistema Long termarchive service (Tla), per la conservazione nei prossimi cento anni delle informazioni provenienti dalle coppie di satelliti ...

Advertising

giorgio2181953 : @Luciano06815942 Secondo il reset mondiale (?) dovrebbero iniziare a scarseggiare oltre che materie prime anche ali… - about_big_data : RT @Bobe_bot: Gestire i big data che arrivano dallo spazio è un business sempre più redditizio ( - Bobe_bot : Gestire i big data che arrivano dallo spazio è un business sempre più redditizio ( - about_big_data : RT @SingolaritaTech: Gestire i big data che arrivano dallo spazio è un business sempre più redditizio - SingolaritaTech : Gestire i big data che arrivano dallo spazio è un business sempre più redditizio -

Ultime Notizie dalla rete : Gestire big

Wired.it

Dall'accordo tra Sony ed Exprivia per archiviare i dati dell'Esa a quello tra Thales Alenia e Microsoft per elaborare le immagini, perché l'osservazione della Terra attira ...... sapere in anticipo se la luce sta per saltare e ricevere consigli personalizzati per... Portando i vantaggi deiData a livello di singola fornitura , NeN riesce - per prima in Italia nel ...Pescara-Entella al 27 aprile Probabilmente quel giorno, il 27 aprile, giornata in cui è fissato anche il recupero Pordenone-Pisa (ore 16) si giocherà anche Empoli-Chievo La capolista Empoli ospita un ...Partita da far tremare i polsi. Il Crc Botalla formaggi affronta questo pomeriggio a Villar Perosa una delle squadre più forti del panorama boccistico italiano. La Perosina nelle ultime stagioni è sem ...