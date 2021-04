“Don Camillo e l’onorevole Peppone” stasera in tv, Guareschi sognava Brescello (Di sabato 17 aprile 2021) “Ricordate, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede…E Stalin no!”. Da un tratto di penna, tutto può Guareschi: due personaggi diventano carne e ossa, si sfidano con amore in un paese immaginifico. “Don Camillo e l’onorevole Peppone” stasera in tv. Don Camillo (Fernandel), una tonaca svolazzante tra le ruote in movimento di una bicicletta, e sollevati gli occhi dal messale, ha tutto il vigore d’influenzare la campagna elettorale del suo rivale; antagonista, nemico inconciliabile Peppone (Gino Cervi). Sindaco comunista di un paesino emiliano, che decide di candidarsi a deputato in Parlamento. Guareschi e il seminario elettorale DON Camillo E l’onorevole Peppone (1955)- Trailer da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) “Ricordate, nel segreto della cabina elettorale Dio vi vede…E Stalin no!”. Da un tratto di penna, tutto può: due personaggi diventano carne e ossa, si sfidano con amore in un paese immaginifico. “Donin tv. Don(Fernandel), una tonaca svolazzante tra le ruote in movimento di una bicicletta, e sollevati gli occhi dal messale, ha tutto il vigore d’influenzare la campagna elettorale del suo rivale; antagonista, nemico inconciliabile(Gino Cervi). Sindaco comunista di un paesino emiliano, che decide di candidarsi a deputato in Parlamento.e il seminario elettorale DON(1955)- Trailer da ...

