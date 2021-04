Covid: India, Delhi e altre città chiuse nel fine settimana (Di sabato 17 aprile 2021) Tutto chiuso, tranne i servizi essenziali, e tutti a casa in questo fine settimana a New Delhi mentre l'India si trova ad affrontare una feroce ondata di nuovo coronavirus, con oltre 200.000 contagi ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 17 aprile 2021) Tutto chiuso, tranne i servizi essenziali, e tutti a casa in questoa Newmentre l'si trova ad affrontare una feroce ondata di nuovo coronavirus, con oltre 200.000 contagi ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid: India, Delhi e altre città chiuse nel fine settimana ... tranne i servizi essenziali, e tutti a casa in questo fine settimana a New Delhi mentre l'India si ... 4,6 milioni solo in questa settimana, nella più totale inosservanza delle norme anti Covid. Un '...

"La quarta ondata non ci sarà". L'epidemiologo La Vecchia: estate serena Piuttosto pone più interrogativi quanto sta accadendo in India dove la pandemia è riesplosa e dove ... poi nel corso dell'estate penseremo ai più giovani che rischiano meno complicazioni dal Covid". ...

Covid, nel mondo superati i tre milioni di decessi Il numero di vittime di Covid-19 nel mondo ha superato la soglia dei tre milioni. E' quanto emerge dai conteggi di Worldometer, sito web di dati statistici con base negli Stati Uniti tradotto in 35 di ...

Il fiume di Covid in India L’India è ormai il secondo Paese al mondo più colpito dal Covid dopo gli Stati Uniti, con oltre 14 milioni di contagi dall’inizio della ...

