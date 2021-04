Coronavirus, riaperture dal 26 aprile: per voi è la fine dell'incubo? (Di sabato 17 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, c'è il rischio di \"ricadute\"","index":1} Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, c'è il rischio di \"ricadute\"","index":1}

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus riaperture Spostamenti tra regioni dal 26 aprile: il ritorno della zona gialla e il 'pass' per muoversi anche tra quelle di colore diverso Coronavirus e riaperture. Dal 26 aprile ci sarà il ripristino delle zone gialle , così come deciso dalla cabina di regia, e il governo ha delineato una road map di progressive riaperture in Italia a ...

Riaperture, in arrivo il pass: cos'è e chi può ottenerlo Dal 26 aprile torna la zona gialla, quanto alle riaperture è stata delineata una road map, sempre nel rispetto delle misure di contenimento per ridurre la diffusione del coronavirus. Tra le novità ...

Zone gialle dal 26 aprile, Draghi: ‘Un rischio che potrebbe trasformarsi in opportunità’ In conferenza stampa il premier ha annunciato riaperture già da questo mese. Ripartono ristoranti, cinema e teatri, sì agli spostamenti tra regioni ...

