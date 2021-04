Conte: “Non firmo per un pareggio, andiamo per vincere. Critiche? Il problema sono io, non l’Inter” (Di sabato 17 aprile 2021) Conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per il posticipo della 31esima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico dell’Inter: “Mi aspetto una gara impegnativa, avrebbero tutto per lottare per posizioni più alte e poi Gattuso è un bravissimo allenatore. Hanno una delle rose più importanti della Serie A, a inizio stagione l’ho messa tra le candidate per la vittoria finale. Rino sta facendo bene, ma sappiamo tutti bene me compreso che questo è stato un anno particolare. Bisogna valutare ogni dettaglio, ogni situazione poco piacevole. Quello dell’allenatore resta il mestiere più difficile, ai miei giocatori che mi chiedono dico di prepararsi a soffrire se intendono continuare in panchina. I giudizi a volte potrebbero essere giusti, altre volte meno” Se sarebbe Contento di un ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Conferenza stampa per Antonioalla vigilia della sfida contro il Napoli, valida per il posticipo della 31esima giornata di Serie A. Queste le parole del tecnico del: “Mi aspetto una gara impegnativa, avrebbero tutto per lottare per posizioni più alte e poi Gattuso è un bravissimo allenatore. Hanno una delle rose più importanti della Serie A, a inizio stagione l’ho messa tra le candidate per la vittoria finale. Rino sta facendo bene, ma sappiamo tutti bene me compreso che questo è stato un anno particolare. Bisogna valutare ogni dettaglio, ogni situazione poco piacevole. Quello dell’allenatore resta il mestiere più difficile, ai miei giocatori che mi chiedono dico di prepararsi a soffrire se intendono continuare in panchina. I giudizi a volte potrebbero essere giusti, altre volte meno” Se sarebbento di un ...

