CIV Moto3 | Mugello | vittoria di Bartolini | Surra 6Â° con caduta

forix : CIV Moto3, drivers' championship: Elia Bartolini (25 points), Pasquale Alfano (20), Biagio Miceli (16) - forix : CIV Moto3, Mugello/1, fastest lap: Alberto Surra (KTM), 2'00.062, 157.268 km/h - forix : CIV Moto3, Mugello/1, race: Elia Bartolini (KTM), 28'27.178, 154.845 km/h - forix : CIV Moto3, Mugello/1, starting grid: Alberto Surra, Elia Bartolini, Filippo Bianchi - AngyFra89 : CIV MOTO3 | Gara1 Bellissima vittoria di Elia Bartolini del tema @VRRidersAcademy davanti a Giombini ed uno splen… -

, Mugello: vittoria di Bartolini, Surra 6° con caduta Stirpe penalizzato, a podio Roccoli e Gonzalez In seconda e terza posizione hanno chiuso rispettivamente Davide Stirpe con l'MV Agusta ...La prima gara dell'anno delinizia con un colpo di scena: una scivolata nelle battute iniziali costringe infatti Alberto Surra , autore della pole position , ad intraprendere una poderosa rimonta sul gruppone, mentre ...Il pilota della VR46 Riders Academy ha trionfato nella prima gara stagionale davanti a Giombini e Alfano. Il poleman è stato invece protagonista di una grande rimonta dopo una scivolata ...SBK: Non si sono migliorate le Ducati con Michele Pirro al quarto posto, in seconda fila anche Lorenzo Zanetti e Agostino Santoro. Settimo Alessandro Andreozzi, nono Alessandro Delbianco. In difficolt ...