Calcio | Nicola ' strada giusta | domani serve Torino energico'

TORINO - Nicola: 'Siamo sulla strada giusta, contro la Roma servirà una squadra energica'

Così il tecnico del Torino, Davide, alla vigilia della sfida contro la Roma. "I giallorossi hanno grandi qualità ed è un merito enorme essere in semifinale di Europa League - aggiunge l'...... quindi, dopo ild'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. Empoli in vetta alla ... Romano Perticone, Luca Ghiringhelli, Nikolas Smajlaj, Christian D'Urso, Mario Gargiulo,..."Siamo sulla strada giusta, anche se la classifica non ci piace e vogliamo fare ancora meglio: dobbiamo metterci in testa che anche noi abbiamo tanti punti forti". Così il tecnico del Torino, Davide N ...Davide Nicola, allenatore del Torino, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni raccolte dai colleghi di Tuttomerc ...