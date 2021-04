Calcetto, così torneremo a giocare: niente doccia, spogliatoi chiusi, mascherine fino a inizio partita (Di domenica 18 aprile 2021) La data chiave è il 26 aprile, quando vanno verranno ripristinate le zone gialle e parola del Presidente del Consiglio, Mario Draghi: «investiremo sugli spazi aperti». Di fatto il... Leggi su ilmattino (Di domenica 18 aprile 2021) La data chiave è il 26 aprile, quando vanno verranno ripristinate le zone gialle e parola del Presidente del Consiglio, Mario Draghi: «investiremo sugli spazi aperti». Di fatto il...

eletomlinson__ : @Silvioventisei vestito così riesce a vedere più ragazze di te e i tuoi amichetti del calcetto messi insieme, un ba… - GraziaAmelia : RT @igorghigo: Il mio ritorno a calcetto lo immagino così - paolo_shark : @matteosalvinimi Si, ma non per tutti, gli sport di contatto tipo il calcetto non lo avete riaperto, così come avet… - smilypapiking : RT @mister_mister_w: Comunque ministro @robersperanza Nelle palestre un metro per allenamento e mascherine, dal 15 maggio invece il calcett… - mister_mister_w : Comunque ministro @robersperanza Nelle palestre un metro per allenamento e mascherine, dal 15 maggio invece il calc… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcetto così Spostamenti tra regioni con il pass, ristoranti e palestre aperti: come funzioneranno le riaperture ... sempre all'aperto, anche praticare gli sport da contatto come il calcetto e il basket. Dal 1° ... Le linee guida che si stanno mettendo a punto prevedono lo scaglionamento degli ingressi, così come ...

Tempo presente: dormirci su ... malgrado tutto, cerchiamo di farci forza e di continuare come se in fondo tutto non fosse così ... Sono anche due ore passate a giocare a calcetto, una passeggiata, un libro, un film, del sesso sano e ...

