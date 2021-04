Brad Pitt esce dalla clinica in sedia a rotelle e preoccupa i fan (Di sabato 17 aprile 2021) . Occhiali da sole, mascherina e felpa col cappuccio: l’attore è stato fotografato mentre lasciava una famosa struttura medica di Los Angeles decisamente provato. Gli scatti in cui è su una sedia a rotelle, diffusi da Page Six, hanno allarmato i fan del divo di Hollywood che hanno fatto diverse ipotesi. Si è parlato prima di una possibile ricaduta di Brad nella dipendenza dall’alcol, poi di un problema al ginocchio dopo che anni fa l’attore si era infortunato giocando con i figli. In realtà poco dopo è stata proprio Page Six a chiarire cosa sia accaduto. L’ex marito di Angelina Jolie si è sottoposto a un piccolo intervento ai denti che ha richiesto una anestesia. Secondo la prassi imposta dalle assicurazioni in America, per sicurezza i pazienti che hanno subito un particolare tipo di sedazione, devono essere accompagnati fuori dalle ... Leggi su dilei (Di sabato 17 aprile 2021) . Occhiali da sole, mascherina e felpa col cappuccio: l’attore è stato fotografato mentre lasciava una famosa struttura medica di Los Angeles decisamente provato. Gli scatti in cui è su una, diffusi da Page Six, hanno allarmato i fan del divo di Hollywood che hanno fatto diverse ipotesi. Si è parlato prima di una possibile ricaduta dinella dipendenza dall’alcol, poi di un problema al ginocchio dopo che anni fa l’attore si era infortunato giocando con i figli. In realtà poco dopo è stata proprio Page Six a chiarire cosa sia accaduto. L’ex marito di Angelina Jolie si è sottoposto a un piccolo intervento ai denti che ha richiesto una anestesia. Secondo la prassi imposta dalle assicurazioni in America, per sicurezza i pazienti che hanno subito un particolare tipo di sedazione, devono essere accompagnati fuori dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Brad Pitt Angelina Jolie è il tocco di classe scelto da Giusi Ferré ... la causa di divorzio con Brad Pitt conosce una nuova puntata. Perché Angelina Jolie (45 anni) scardina anche il ricordo di quando la coppia, per dichiararne l'unione, veniva chiamata i Brangelina , ...

Gli scivoloni di stile di Angelina Jolie commentati da Giusi Ferré Anche se i ragazzi sono pronti ad andare in tribunale a testimoniare contro Brad Pitt, accusato di violenze domestiche. Leggi anche › Angelina Jolie parla dei figli durante il lockdown: "Si ...

Brad Pitt condurrà gli Oscar 2021: dove vedere i film in gara Brad Pitt condurrà gli Oscar 2021: dove vedere i film in gara? Ecco un elenco delle piattaforme delle produzioni che avranno una nomination ...

Buccia di banana: Angelina Jolie. I suoi scivoloni di stile in 4 look È così la vita di Angelina Jolie, che si definisce una vecchia punk: contraddittoria e sorprendente, sempre intenta a parlare della famiglia e nel frattempo definita “l’ulti ...

