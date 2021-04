Addio a Franco Leoni Lautizi | sopravvissuto a Marzabotto

(Di sabato 17 aprile 2021) E’ morto a 83 anni, uno dei sopravvissuti alla Strage di. Ne dà notizia il Comune di Rimini.è morto a 83 anni, era uno dei sopravvissuti alla Strage di. A darne notizia è il Comune di Rimini che saluta un “testimone instancabile delle pagine più drammatiche della storia del nostro Paese, grazie alla sua attività con l’Associazione nazionale vittime civili di guerra, per anni dipendente del Comune di Rimini”. Alla fine dell’estate del 1944, che all’epoca aveva sei anni, vide morire davanti a sé la nonna e la madre incinta, che era riuscita a salvarlo dai nazisti, che in quei giorni sterminarono i civili nelle montagne intorno a ...

era sicuro fosse lì, finche ad un certo punto sopra ad una collina abbiamo spostato i rovi e abbiamo trovato la sua abitazione". Oggi, all'interno del parco storico di Monte Sole, istituito ..."Si sa, la paglia nasconde, ma non ripara dal piombo - raccontava- Dentro al pagliaio mia madre cerco di proteggermi dalle pallottole che continuavano ad arrivarci come poteva, urlando come ...L'Amministrazione Comunale di Rimini piange la scomparsa di Franco Leoni Lautizi, uno dei sopravvissuti della strage di Marzabotto. Con la scomparsa di Franco, Rimini e l'Italia perdono un testimone p ...