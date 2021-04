A Palermo Salvini rinviato a giudizio per il caso dei migranti sulla Open Arms (Di sabato 17 aprile 2021) I reati contestati sono sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. Nell'agosto 2019, 147 migranti salvati dalla ong spagnola, rimasero per 19 giorni in mare in attesa di un porto ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 aprile 2021) I reati contestati sono sequestro di persona e omissione di atti d'ufficio. Nell'agosto 2019, 147salvati dalla ong spagnola, rimasero per 19 giorni in mare in attesa di un porto ...

