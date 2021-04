Vaccino Covid | Ema | Aifa e compagnia si comportano da incapaci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 aprile 2021) “Il medico pietoso rende la piaga puzzolente”. Questo proverbio rispecchia la realtà nella quale un medico, che non abbia la forza d’animo di infliggere al paziente dei piccoli dolori, per disinfettare, pulire e suturare la ferita non riuscirà mai a guarirla. Da un medico ci si attende che prenda una decisione, a volte anche in tempi ridotti, per ottenere il meglio in quella situazione che spesso, purtroppo, non è quella ottimale. L’Ema, l’e il ministero della Sanità sida medicidi decidere per il bene del paese. Dicono e non dicono, si fanno trasportare dalle emozioni popolari che si gonfiano per qualche report giornalistico. Non sida scienziati che analizzano i dati, ma da banderuole che seguono il flusso delle notizie di giornata. D’altronde come affermava Manzoni a proposito di ...