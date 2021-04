Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 17:10 (Di venerdì 16 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalle redazioni emergenza covid a primo piano Sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi i nuovi dati sul contagio il secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 0,85 Ascolta settimana era 0,92 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la campagna dovrebbe passare da rosso arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta avrebbero rosse Cala il livello generale di rischio alto per la Calabria 4 regioni la scorsa settimana moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e Bolzano in presenza al 100% a maggio in zona gialla arancione e parallelamente alla riapertura di altre attività nel paese vi fate Sei in vista del prossimo decreto già attivati i tavoli prefettizi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021)dailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalle redazioni emergenza covid a primo piano Sul tavolo della cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi i nuovi dati sul contagio il secondo il monitoraggio dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute l’indice Nazionale scende ancora 0,85 Ascolta settimana era 0,92 ancora pressione sulle terapie Intensive ma primi segni di lieve diminuzione la campagna dovrebbe passare da rosso arancione Puglia Sardegna Valle d’Aosta avrebbero rosse Cala il livello generale di rischio alto per la Calabria 4 regioni la scorsa settimana moderato per 16 regioni province autonome basso per Abruzzo Campania Veneto e Bolzano in presenza al 100% a maggio in zona gialla arancione e parallelamente alla riapertura di altre attività nel paese vi fate Sei in vista del prossimo decreto già attivati i tavoli prefettizi ...

Advertising

fanpage : 'Abbiamo ogni giorno quasi 400 morti, 16mila casi e appena il 10% della popolazione vaccinata. Secondo me qualcuno… - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. In Brasile 3.560 morti e oltre 73 mila contagi nelle 24 ore - sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Ema:?dopo AstraZeneca al via revisione anche per vaccino J&J - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 16-04-2021 ore 17:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - CarterNicK50 : RT @fanpage: “Questo crollo di fiducia in AstraZeneca non lo vedo”, afferma il premier in conferenza stampa. Gli fa eco il ministro della S… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Palermo, tir in bilico sul tetto di una palazzina: famiglie evacuate. 'Abbiamo sentito un boato' Per colpa di una manovra sbagliata, in provincia di Palermo una palazzina abitata da sei famiglie si è svegliata con un tir ... in testa: è successo stamattina intorno alle 8.30 a Caccamo, nel ...

L'elettrificazione secondo Stellantis: ecco come andranno le cose Proprio in queste ultime ore i dettagli di quella che sarà la linea da seguire per Stellantis , ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI 0 condivisioni Condividi Tweet ...

Atalanta-Juventus, Dybala in vantaggio su Morata: le ultime Juventus: Dybala pronto a giocare titolare. Già contro il Genoa ci aspettavamo di vedere Paulo Dybala titolare, contro l'Atalanta potrebbe finalmente accadere: dopo essere entrat ...

Yaman e la Leotta si sono lasciati? La risposta della conduttrice Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio? Una risposta della conduttrice ha generato un putiferio in rete.

Per colpa di una manovra sbagliata, in provincia di Palermo una palazzina abitata da sei famiglie si è svegliata con un tir ... in testa: è successo stamattina intorno alle 8.30 a Caccamo, nel ...Proprio in questeore i dettagli di quella che sarà la linea da seguire per Stellantis , ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSEGUICI QUI 0 condivisioni Condividi Tweet ...Juventus: Dybala pronto a giocare titolare. Già contro il Genoa ci aspettavamo di vedere Paulo Dybala titolare, contro l'Atalanta potrebbe finalmente accadere: dopo essere entrat ...Can Yaman e Diletta Leotta si sono detti addio? Una risposta della conduttrice ha generato un putiferio in rete.