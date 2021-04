Ue: non comparabili Alitalia e Air France su aiuti approvati (Di venerdì 16 aprile 2021) Non si possono comparare, mettendoli sullo stesso piano, gli aiuti pubblici che sono stati approvati dalla Commissione europea per Alitalia con quelli autorizzati per Air France, perché si tratta di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Non si possono comparare, mettendoli sullo stesso piano, glipubblici che sono statidalla Commissione europea percon quelli autorizzati per Air, perché si tratta di ...

Advertising

Affaritaliani : Ue: non comparabili Alitalia e Air France su aiuti approvati - dgiorgio73 : @LuigiPortioli @vincenzodesa (3) Torneranno i momenti buoni. Nel complesso, peró, non tutte le eliminazioni sono co… - R1VEXROAD : @goodvyearz @emmazicchetti sai che le due cose non sono minimamente comparabili? - comedicetommaso : RT @martiraranans: Quando Tommaso è al centro della polemica “a chi vuole più bene Tommi ??” c’è un fandom che fa partire la polemica perchè… - rescuemejawaad : @themisfitsclass @novelledisospir Non vedi la differenza tra professioniste restauratrici e un gruppo di giovani de… -

Ultime Notizie dalla rete : non comparabili Ue: non comparabili Alitalia e Air France su aiuti approvati Le società che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 non sono ammissibili per gli aiuti previsti dal Quadro temporaneo, in particolare per la le misure di ricapitalizzazione"."Alitalia, com'è ...

Il lato oscuro degli algoritmi Idem per i gatti neri, per i quali dovranno essere forniti un numero di esempi comparabili al primo ... Una volta generato, il modello sarò testato su nuove immagini (quelle non fornite nella fase ...

Ue: non comparabili Alitalia e Air France su aiuti approvati Affaritaliani.it Mondiali di Calcio Qatar 2022, a breve diritti tv a Rai e Amazon Prime Video I Mondiali di Calcio del Qatar 2022, la prima edizione invernale visto che si giocherà tra novembre e dicembre, vanno verso Rai e Amazon Prime ...

LO SPECIALE /Vignola. «Non voglio più vederla soffrire» Franco Cioni soffoca la moglie malata Il 73enne Franco Cioni usa un cuscino nella notte per togliere la vita alla 68enne Laura Amidei poi chiama i carabinieri La ricostruzione delle fasi del delitto, l'interrogatorio, cosa accadrà ora, il ...

Le società che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019sono ammissibili per gli aiuti previsti dal Quadro temporaneo, in particolare per la le misure di ricapitalizzazione"."Alitalia, com'è ...Idem per i gatti neri, per i quali dovranno essere forniti un numero di esempial primo ... Una volta generato, il modello sarò testato su nuove immagini (quellefornite nella fase ...I Mondiali di Calcio del Qatar 2022, la prima edizione invernale visto che si giocherà tra novembre e dicembre, vanno verso Rai e Amazon Prime ...Il 73enne Franco Cioni usa un cuscino nella notte per togliere la vita alla 68enne Laura Amidei poi chiama i carabinieri La ricostruzione delle fasi del delitto, l'interrogatorio, cosa accadrà ora, il ...