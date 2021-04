The 100 – Recensione (Di venerdì 16 aprile 2021) The 100 è una serie televisiva statunitense di genere sci-fi drama tratta dall’omonima serie di romanzi di Kass Morgan. In onda dal Marzo 2014 al Settembre 2020 e in Italia dall’Ottobre 2014 al Febbraio 2021 sui canali Premium Action e 20 di Mediaset. In un futuro imprecisato, la Terra è stata oggetto di un disastro nucleare che ha spazzato via l’umanità. 400 persone si rifugiano su diverse stazioni spaziali internazionali orbitanti; hanno unito le forze e hanno formato “l’Arca”, che ora ospita tre generazioni di persone nate nello spazio. I 4.000 sopravvissuti stanno esaurendo le risorse, e anche se la Terra non è ancora abbastanza sicura, il regime dittatoriale al potere invia 100 adolescenti delinquenti in superficie per testare quanto sia inabitabile. All’inizio non sono contenti, ma ben presto assaporano il senso di libertà, l’opportunità di divincolarsi dalle ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 16 aprile 2021) The 100 è una serie televisiva statunitense di genere sci-fi drama tratta dall’omonima serie di romanzi di Kass Morgan. In onda dal Marzo 2014 al Settembre 2020 e in Italia dall’Ottobre 2014 al Febbraio 2021 sui canali Premium Action e 20 di Mediaset. In un futuro imprecisato, la Terra è stata oggetto di un disastro nucleare che ha spazzato via l’umanità. 400 persone si rifugiano su diverse stazioni spaziali internazionali orbitanti; hanno unito le forze e hanno formato “l’Arca”, che ora ospita tre generazioni di persone nate nello spazio. I 4.000 sopravvissuti stanno esaurendo le risorse, e anche se la Terra non è ancora abbastanza sicura, il regime dittatoriale al potere invia 100 adolescenti delinquenti in superficie per testare quanto sia inabitabile. All’inizio non sono contenti, ma ben presto assaporano il senso di libertà, l’opportunità di divincolarsi dalle ...

Advertising

syriastylinson : RT @LTZMHSLPNH_: vi sfido 300 retweet e 100 commenti i retweet valgono come voto?? - - - - - facciamo vincere sto cesso che se lo meri… - thrishugh : OMG ANDI HCJSJDJCUJDJWJJDJCJDJJWJDHCHDJSJJS KINILIG AKU PLS THE BEST 100/100 - THE_ART_IS_LIFE : OPERA DI Lino Cavallo 'controra' acrilico su tela cm 120 x 100 1995 VISITA LA GALLERIA PERMANENTE SUL SITO… - RdtRadioStation : Buonissima giornata con la nostra playlist 'RDT In The Morning'..100% Buonumore!! :) - Jany85261906 : RT @vanessaffurtad: @tuitacarool the 100 ASSISTA TRAILER CARLA DIAZ -

Ultime Notizie dalla rete : The 100 Gevo's RNG Project Achieves Financial Closing Gevo fully funded the RNG Project's development costs and 100% of its equity capital from cash reserves. Gevo received approximately $9.3 million in reimbursement for development, long lead equipment,...

Chelan PUD and Avista Partner on Clean, Hydropower Energy Contract ...to serve customers with 100% clean electricity by 2045 and 100% carbon neutral resources by 2027." Avista recently filed its 2021 Electric Integrated Resource Plan in both Washington and Idaho. The ...

Nuoto, ai Campionati Regionali nei 100 misti record e vittoria per Luca Angelilli Brilla la stella di Luca Angelilli ai Campionati Regionali Assoluti di nuoto in Molise. Il nuotatore vastese dell'H2O Sport ha ottenuto risultati importanti nella competizione che si è svolta lo scors ...

Gevo fully fundedRNG Project's development costs and% of its equity capital from cash reserves. Gevo received approximately $9.3 million in reimbursement for development, long lead equipment,......to serve customers with% clean electricity by 2045 and% carbon neutral resources by 2027." Avista recently filed its 2021 Electric Integrated Resource Plan in both Washington and Idaho....Brilla la stella di Luca Angelilli ai Campionati Regionali Assoluti di nuoto in Molise. Il nuotatore vastese dell'H2O Sport ha ottenuto risultati importanti nella competizione che si è svolta lo scors ...