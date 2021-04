Standard Euro 7 | il pistone per adesso è salvo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Lo7 non ucciderà il motore termico. La Commissionepea, tramite l’Agves (Advisory Group on Vehicle Emissions) ha rivisto i limiti sulle emissioni di ossido d’azoto da inserire nella nuova normativa antinquinamento, in modo da renderli “tecnicamente possibili”. Alla fine, dunque, vince la posizione delle case costruttrici, le quali avevano denunciato l’eccessiva

Advertising

Idl3 : RT @StartMagNews: La Commissione Ue lavora a nuovi standard Euro 7, ma le indiscrezioni sui nuovi limiti alle #emissioni preoccupano gruppi… - StartMagNews : La Commissione Ue lavora a nuovi standard Euro 7, ma le indiscrezioni sui nuovi limiti alle #emissioni preoccupano… - giusy_caretto : RT @StartMagNews: La Commissione Ue lavora a nuovi standard Euro 7, ma le indiscrezioni sui nuovi limiti alle emissioni preoccupano gruppi… - infoitscienza : PosteMobile proroga per tutto Aprile 2021 alcune offerte standard da 2 euro al mese - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: La Commissione Ue lavora a nuovi standard Euro 7, ma le indiscrezioni sui nuovi limiti alle emissioni preoccupano gruppi… -

Ultime Notizie dalla rete : Standard Euro

... in modo tale da essere compatibile con il nuovoDVB - T2. Proprio in questo contesto, quindi, giunge in aiuto il bonus tv , che si presenta come un contributo dal valore di 50. ...... secondo le ultime stime Unrae, contava 38.620.000 vetture, il 28% delle quali con motori ante... Ribadiamo la necessità di un allineamento aglieuropei sulla fiscalità dell'auto aziendale,...Unieuro ha lanciato un'offerta relativa a un TV OLED di LG. Non mancano anche uno sconto extra e un prodotto in abbinata.La catena di negozi MediaWorld propone smartphone e smart TV 4K DVB-T2 in sconto nel contesto delle offerte 'Solo per Oggi': i modelli interessati.