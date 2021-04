Serie A, tifosi negli stadi in zona gialla: si parte l'1 maggio (Di venerdì 16 aprile 2021) Un piccolo passo verso la normalità: da sabato 1 maggio torna il pubblico negli stadi in zona gialla . Secondo l'Ansa, sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021) Un piccolo passo verso la normalità: da sabato 1torna il pubblicoin. Secondo l'Ansa, sarà consentito l'accesso del pubblico in impianti all'aperto fino a un massimo ...

