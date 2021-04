**Scuola: Giannelli (presidi), ‘gite scolastiche virtuali? Ben vengano’** (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Le gite scolastiche virtuali in pandemia? “Non sarà mai la stessa cosa delle visite reali ma ben venga tutto quello che rende l’insegnamento più dinamico”. Lo dice all’Adnkronos Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi ed aggiunge: “Tra l’altro le visite virtuali potrebbero diventare uno strumento integrativo alla didattica anche dopo la pandemia”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Le gitein pandemia? “Non sarà mai la stessa cosa delle visite reali ma ben venga tutto quello che rende l’insegnamento più dinamico”. Lo dice all’Adnkronos Antonello, presidente dell’Associazione nazionaleed aggiunge: “Tra l’altro le visitepotrebbero diventare uno strumento integrativo alla didattica anche dopo la pandemia”. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : **Scuola Giannelli Ritorno a scuola, la sottosegretaria Floridia: "Dal tre maggio, anche per le superiori" Regalare a tutti gli studenti almeno l'ultimo mese di scuola in presenza è importante, sul piano ... Tuttavia si registra lo scettiscimo sulla parole della Floridia di Antonello Giannelli , presidente ...

Scuola e università, dal 26 aprile in presenza in zona gialla e arancione Il monito di Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi: "Difficoltà non ancora superate" Ritorno a scuola, in presenza per tutti gli alunni, dal 26 nelle zone gialle e arancioni. Sarebbe questa, ...

Scuola, Giannelli (Anp): "Difficile una riapertura entro il 3 maggio" Il presidente dell'Anp, Antonello Giannelli: "Tutti auspichiamo la riapertura ma il tema è la fattibilità, non abbiamo informazioni che le condizioni vi siano" ...

Scuola, fonti di governo: tutti in presenza dal 26 aprile (tranne che in zona rossa). I presidi: “Su trasporti e test ancora nessuna novità” Il governo e il presidente del Consiglio Mario Draghi hanno ribadito che la scuola è in cima alle priorità: l’obiettivo è che nell’ultimo mese dell’anno scolastico tornino in presenza tutti gli 8,5 mi ...

