Sampdoria | Ferrero |  «Allenatore? Non ho incontrato nessuno | abbiamo Ranieri»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Massimo, presidente della, ha smentito le voci sull’addio di Claudio: le sue dichiarazioni Lavuole trovare la miglior concentrazione per la sfida di domani con il Verona. Lo sa bene Massimoche, ai microfoni dell’Ansa, si è soffermato sul futuro del tecnico Claudio. Le parole del patron blucerchiato. «Si parla di miei incontri con nuovi allenatori, manager e assortiti. Ma io non ho, con il quale mi vedrò presto, e ora ci aspettano 3 gare in una settimana. Non riusciranno a distrarci dai nostri obiettivi: pensiamo solo alla vittoria, a migliorare ancora la nostra classifica». L'articolo proviene da Calcio News 24.

